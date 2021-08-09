В Ульяновске пьяный мужчина пытался обокрасть заправку

Мужчина так и не смог вытащить деньги из кассы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска обратилась сотрудница автозаправочной станции. Она рассказала, что неизвестный мужчина пытался украсть деньги из кассы.

Полицейские установили, что посетитель станции, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, улучил момент, когда кассир отвлеклась, попытался похитить находившиеся в кассовом аппарате деньги - около 3 тысяч рублей.

- После того как сотрудница заметила попытку противоправных действий мужчина скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД региона.