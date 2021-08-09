Основной причиной остается человеческий фактор: С начала года в Казани произошло 995 пожаров

10 погибших в момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С начала года в Казани зарегистрировано 995 пожаров – немногим больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда зарегистрировали 969 возгораний.

Человеческий фактор по-прежнему остается основной причиной пожаров. 646 пожаров с гибелью 11 человек произошло по причине неосторожного обращения с огнем, 135 пожаров с двумя погибшими – из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов.

Наибольшее количество случаев с погибшими приходится на вечернее и ночное время суток. 10 погибших в момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.

В период особого противопожарного режима, с 26 апреля по 16 мая, на территории Казани было проведено 212 рейдовых осмотров территорий садовых товариществ. В результате было выявлено 213 нарушений требований пожарной безопасности. По выявленным нарушениям садовым товариществам было направлено 69 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, составлено 36 протоколов и вынесено 36 постановлений на сумму 72 тысячи рублей.