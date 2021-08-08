Жители Нижнекамска пробудут без горячей воды более суток

Подачу возобновят 13 августа в 17:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 августа в 8:30 в ряде домов Нижнекамска прекратят подачу горячей воды. Ограничения связаны с ремонтом теплосети от улицы Сююмбике до улицы Менделеева. Сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Подачу возобновят 13 августа в 17:00.

Без горячей воды более чем на сутки останутся следующие дома:

- на улице Сююмбике – №71, №75, №73, №77, №79;

- на улице Чишмале – №1, №2, №3, №4, №4б, №6, №6/1, №8, №10;

- на улице Менделеева – №47 и №55;

- на улице Ямьле – №2, №4, №6, №8, №10.