Жители Нижнекамска пробудут без горячей воды более суток

Подачу возобновят 13 августа в 17:00
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
12 августа в 8:30 в ряде домов Нижнекамска прекратят подачу горячей воды. Ограничения связаны с ремонтом теплосети от улицы Сююмбике до улицы Менделеева. Сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
Подачу возобновят 13 августа в 17:00.
Без горячей воды более чем на сутки останутся следующие дома:
- на улице Сююмбике – №71, №75, №73, №77, №79;
- на улице Чишмале – №1, №2, №3, №4, №4б, №6, №6/1, №8, №10;
- на улице Менделеева – №47 и №55;
- на улице Ямьле – №2, №4, №6, №8, №10.