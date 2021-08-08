За прошлый месяц заболеваемость коронавирусом в Татарстане подскочила в полтора раза

С начала текущего месяца число ежесуточных случаев не растет, но заболеваемость держится на довольно высоких показателях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что в июле уровень заболеваемости коронавирусом в республике повысился в полтора раза по сравнению с июньскими показателями. За прошлый месяц в среднем ежедневно фиксировались по 49 случаев заражения. Сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Главный санитарный врач региона отметила, что в 11 муниципалитетах республики зарегистрирован высокий уровень заболеваемости. С начала текущего месяца число ежесуточных случаев не растет, но заболеваемость держится на довольно высоких показателях.

Всего в Татарстане зарегистрировано 24 337 случаев заболевания. За весь период выздоровело 21 550 человек.