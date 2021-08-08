Из Чувашии в Мордовию направлен отряд спасателей для тушения природного пожара

Из Чебоксар на место возгорания убыли 80 человек и 13 единиц техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Чувашии распорядились отправить в Мордовию сводный отряд спасателей: там несколько суток борются с пожаром в заповеднике имени Смидовича. Из Чебоксар на место возгорания убыли 80 человек и 13 единиц техники. Опубликовано на сайте правительства Чувашии.

Как сообщает МЧС Мордовии, для недопущения распространения пожара всего привлечено более 600 человек и 130 единиц техники. Помимо чувашских спасателей, на помощь в тушении масштабного возгорания также прибыли их коллеги из Нижнего Новгорода.

По последним данным, площадь пожара уже составила 850 гектаров.