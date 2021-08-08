В микрорайоне «Салават Купере» Казани выявили отставание в графике строительства нового детского сада

В настоящее время возведение и благоустройство детсада №46 выполнено на 82%. Фото: kzn.ru

В Казани, в микрорайоне «Салават Купере», готовят к открытию детский сад №46 «Елмай». Выездная проверка выявила отставание в графике строительства и поручила подрядчику ускориться. Новый детсад должен начать работу 1 сентября. Сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Учреждение рассчитано на 260 мест. В «Елмай» принимают воспитанников от 1,5 до 7 лет. В детсаде предусмотрено шесть ясельных групп. Это уже восьмое дошкольное учреждение в микрорайоне, но местные жители по-прежнему сильно в них нуждаются.

В настоящее время возведение и благоустройство детсада №46 выполнено на 82%. В администрации города подчеркнули, что для сдачи объекта в срок на нем ежедневно должны работать минимум 50 человек.

По поручению главы исполкома Казани строительство дошкольного учреждения будут контролировать каждую неделю.