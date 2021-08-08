В Татарстане зафиксировано 50 новых случаев COVID-19

В стационар больницы госпитализировали 13 человек, остальные 37 лечатся на дому Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявлено еще 50 случаев коронавирусной инфекции. Три случая являются завозными, 47 – контактные. Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 13 человек, остальные 37 лечатся на дому.

В настоящее время в Татарстане с нарастающим итогом зафиксировано 24 337 случаев заражения. Выздоровело за весь период 21 550 человек, в том числе 8 – за минувшие сутки.

Граждан, особенно лиц из группы риска, призывают сократить посещение общественных мест, соблюдать антиковидные меры, при обнаружении симптомов остаться дома и обратиться за медицинской помощью.