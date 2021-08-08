К 1 сентября в жилом комплексе «Салават Купере» откроются сразу две школы

Работы по возведению и благоустройству новой школы выполнены на 98%. Фото: kzn.ru

К началу учебного года в жилом комплексе «Салават Купере» начнет работу новый лицей №188 «Бионика» на 1224 места. Столько же учеников вмещает построенная в микрорайоне в этом году гимназия №189 «Заман». До этого в ней учились 300 детей начальных классов, а с 1 сентября она начнет работать в полную силу. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Прежде ни в одном районе столицы Татарстана за год не строили сразу две школы. Однако в этом году относительно «Салават Купере» такое решение было принято из-за роста в микрорайоне количества семей с детьми школьного возраста.

Запись в лицей №188 стартовала в июле. О востребованности школы рассуждать не приходится: в настоящее время сюда зачислены около 600 детей, 179 из них – будущие первоклассники. В школе набралось уже семь первых классов и это число может увеличиться, как утверждают в образовательном учреждении.

Педагогический состав укомплектован на 80% – здесь все еще не хватает учителей младших классов. Руководство школы заверило, что данный вопрос будет решен до начала учебного года.

Из удобств для школьников здесь оборудованы школьный ресторан на 456 мест, два бассейна – большой и малый, учебные кабинеты, в том числе, два инженерно-технологических кабинета. Также в школе предусмотрены два спортивных зала, диваны на этажах и коворкинг-зона, площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле.

Работы по возведению и благоустройству новой школы выполнены на 98%. В настоящее время на площадке трудятся 78 человек и задействовано 15 единиц техники.