В Татарстане ограничение движения на автодороге Алексеевское – Билярск продлено до 15 октября

Водители могут объехать закрытые участки по автодорогам федерального и регионального значения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алексеевском районе Татарстана временное ограничение дороги Алексеевское – Билярск продлили до 15 октября. На участке с 32 по 37,7 километра продолжается капремонт. С 41 по 42,2 километра идет реконструкция дорожного полотна. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Водители могут объехать закрытые участки по автодорогам федерального и регионального значения.

Так, для объезда предлагается федеральная трасса Казань-Оренбург. Помимо нее, указанные промежутки дороги можно объехать по региональным дорогам Алексеевское - Высокий Колок, «Казань – Оренбург» - «Алексеевское - Высокий Колок», а также по дороге Базарные Матаки – Мамыково, Чистополь - Аксубаево – Нурлат и Муслюмкино – Билярск.