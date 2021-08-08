40,5 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки

В министерстве отметили, что сегодня в регионе не хватает еще 19 тысяч участков. Фото: mzio.tatarstan.ru

Минземимущества Татарстана отчиталось по ситуации с обеспечением многодетных семей региона земельными участками. По республике участки предоставили 40,5 тысячи семьям. Всего в списках на получение числятся 64 тысячи многодетных семей. Сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что сегодня не хватает еще 19 тысяч участков. Почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны.

Так, в столице Татарстана из 15 817 многодетных семей, включенных в списки на получение участка, его обладателями стали только 6 485. При этом массивы муниципалитета в поселках Сокуры и Каймары уже освоены. Теперь продолжается освоение федеральных массивов.

В Набережных Челнах участки получили 3 264 семьи и 8 378 заявленных. На территории города полностью освоены муниципальные массивы в селах Азьмушкино, Ильбухтино, Калмаш и Семекеево. В настоящее время идет работа по освоению массивов у сел Тукаевского района – Игенче, Биюрган, Янга-Буляк, Верхний Суык-Су.