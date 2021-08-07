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Общество7 августа 2021 19:24

В Татарстане от коронавируса умерли мужчина и женщина

Общее число смертей от ковида достигло 633
Инзиля ШАКИРОВА
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умер мужчина 1940 года рождения и женщина 1938 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 07.08.21 в Татарстане зарегистрировано 633 случая смерти от коронавируса.