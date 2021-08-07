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Общество7 августа 2021 14:47

Казанец выиграл 50 миллионов рублей в лотерее

Сейчас победителя ищут, чтобы вручить ему приз
Инзиля ШАКИРОВА
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Победитель купил лотерейный билет на сайте всего за 100 рублей.

Победитель купил лотерейный билет на сайте всего за 100 рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет жителя Казани, выигравшего 50 миллионов рублей, передают РИА Новости.

«Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража "Спортлото 4 из 20" был разыгран суперприз — 50 миллионов рублей. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани», — сообщает «Столото».

Имя победителя пока неизвестно, так как он еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте «Столото»всего за 100 рублей.