Казанец выиграл 50 миллионов рублей в лотерее

Победитель купил лотерейный билет на сайте всего за 100 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет жителя Казани, выигравшего 50 миллионов рублей, передают РИА Новости.

«Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража "Спортлото 4 из 20" был разыгран суперприз — 50 миллионов рублей. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани», — сообщает «Столото».

Имя победителя пока неизвестно, так как он еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте «Столото»всего за 100 рублей.