Ночью в Казани произошел пожар в кафе на улице Декабристов

Хозяйка кафе говорит, что регулярно вызывает специалистов, чтобы очищать вытяжку от жировых отложений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ночью с 6 на 7 августа в кафе на улице Декабристов в Казани произошел пожар. В помещении загорелась вытяжка, к счастью, посетителей в заведении уже не было – в кафе оставались только повара, которые в это время делали заготовки на следующий день.

Персонал потушил возгорание своими силами, но пожарных на место все же вызвали, чтобы убедиться, что возгорание не повторится.

Причины пожара неизвестны. Хозяйка кафе говорит, что регулярно вызывает специалистов, чтобы очищать вытяжку от жировых отложений.