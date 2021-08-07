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Происшествия7 августа 2021 15:57

В Казани спасли шесть человек из пожара

Возгорание произошло в доме №1 на улице Абжалилова
Инзиля ШАКИРОВА
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Причины возгорания неизвестны — их установят дознаватели государственного пожарного надзора.

Причины возгорания неизвестны — их установят дознаватели государственного пожарного надзора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани вспыхнул пожар в доме №1 на улице Абжалилова. Когда на место прибыли пожарные и спасатели, в четырехэтажном доме горели мебель и вещи. Создалось сильное задымление, поэтому люди сами начали покидать дом – самостоятельно эвакуировались 15 человек, остальные жильцы оказались отрезаны дымом.

На помощь жителям пришли спасательные службы. Из окна третьего этажа по лестнице пожарные вывели двух взрослых, а четырех человек, в том числе одного ребенка — по лестничному маршу.

Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны — их установят дознаватели государственного пожарного надзора.