Убирают за собой мусор и используют многоразовую посуду: Аналитики рассказали об экологических привычках чебоксарцев

Чебоксарцы регулярно посещают субботники, экономят воду и электроэнергию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Чувашской республики провели опрос среди жителей касательно их экологических привычках.

На вопрос «Когда вы ходите на пикники убираете ли мусор после себя?», 95.82% или 1603 человека ответили, что «обязательно убирают». 0,54% или 9 горожан честно признались, что не убирают за собой. При этом 3.65% или 61 человек указали, что убирают в случае, если рядом есть мусорка.

Большинство опрошенных - 41.96% или 702 респондента, собираясь на прогулку на природу берут с собой мусорные пакеты, чтобы собрать мусор на своём пути, сохраняя зелёные территории. 35.51% или 594 человека ответили, что «попробуют так делать». 22.53% или 377 жителей посчитали, что «должен убирать тот, кто намусорил».

Больше половины опрошенных горожан - 55.59% или 930 человек используют многоразовую посуду с целью беречь природу и не мусорить. 44.41% или 743 респондента берут с собой на природу одноразовую посуду.

Среди экологических привычек чебоксарцев также: использование многоразовых сумок или биоразлагаемых пакетов; сортировка мусора и батареек; озеленение придомовых территорий, участие в субботниках и отключение воды во время чистки зубов.