54 жителя Татарстана заразились коронавирусом за прошедшие сутки

По данным на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 24 287 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19, из них 2 – завозные, 52 – контактные. По данным республиканского минздрава, 14 человек госпитализировано, остальные 40 получают лечение на дому.

Что касается географии распространения коронавируса, то больше заболевших в Казани – 31 человек и Набережных Челнах – 11 человек.

По данным на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 24 287 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 21 542 человека, в том числе 29 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 873 509 человек (прирост – 10 234), из них 674 427 получили вторую прививку.