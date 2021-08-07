В Татарстане построено 60% жилья, запланированного на 2021 год

Наиболее быстро в Татарстане ведется строительство индивидуального жилья — построено уже 7099 домой из 8330. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала текущего года в Татарстане построили 1 миллион 596 тысяч квадратных метров жилья, что составило 60% от плана на этот год.

Из коммерческого жилья 77 многоквартирных домов уже сдано, их площадь составляет 531 тысяч квадратных метров — 42% от плана. Из остальных 87 домов 48 находятся в высокой стадии готовности, 22 — в средней (от 30% до 70%), 17 — готовы менее чем на 30%.

По программе социальной ипотеки, на которую приходится около 10% от плана, построено 86 домов площадью 107 тысяч квадратных метров. К концу года планируют увеличить количество домов до 161.

Наиболее быстро в Татарстане ведется строительство индивидуального жилья — построено уже 7099 домой из 8330.