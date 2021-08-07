В Казани пройдет хоккейный турнир с участием пяти команд МХЛ

Вход на игры свободный, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Казани состоятся первые две игры хоккейного турнира «Кубок КAMA TYRES». В нем принимают участие пять клубов Молодежной хоккейной лиги.

Соревнования пройдут в «Татнефть Арене», и первыми в 12:00 на лед выйдут «Академия имени Михайлова» (Тула) и «Стальные Лисы» (Магнитогорск). Второй матч дня будет сыгран в 17:00, в нем примут участие казанский «Ирбис» и «Спутник» из Альметьевска.

Соревнования продлятся до 11 августа. Вход на игры свободный, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.