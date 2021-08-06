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Общество6 августа 2021 20:08

В Татарстане от коронавируса умерли две женщины и мужчина

Общее число смертей от ковида достигло 631
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли две женщины 1952 и 1956 годов рождения и один мужчина 1954 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 6 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 631 случай смерти от коронавируса.