В Татарстане от коронавируса умерли две женщины и мужчина

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли две женщины 1952 и 1956 годов рождения и один мужчина 1954 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - рассказали в пресс-службе минздрава Татарстана.

По состоянию на 6 августа 2021 года на территории республики зарегистрирован 631 случай смерти от коронавируса.