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Происшествия6 августа 2021 21:33

В Ульяновске ребенок отравился уксусом, он в реанимации

Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Выясняется, при каких обстоятельствах в организм ребенка попал уксус.

Выясняется, при каких обстоятельствах в организм ребенка попал уксус.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Ульяновске ребенок отравился уксусом. Инцидент произошел 5 августа. Трехлетний ребенка доставили в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева. Следственный комитет региона начал доследственную проверку по данному факту.

Предварительно установлено, что ребенок поступил в медицинское учреждение из дома. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.