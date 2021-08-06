В Ульяновске ребенок отравился уксусом, он в реанимации

Выясняется, при каких обстоятельствах в организм ребенка попал уксус. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Ульяновске ребенок отравился уксусом. Инцидент произошел 5 августа. Трехлетний ребенка доставили в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева. Следственный комитет региона начал доследственную проверку по данному факту.

Предварительно установлено, что ребенок поступил в медицинское учреждение из дома. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.