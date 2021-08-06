Мэр Набережных Челнов поручил навести порядок в общественных пространствах старой части города

Согласно поручениям, все указанные объекты должны привести в порядок до 20 августа. Фото: http://nabchelny.ru/

Сегодня в Набережных Челнах комиссия во главе с мэром города проверила состояние общественных пространств старой части города. Наиль Магдеев распорядился оперативно устранить недочеты, обнаруженные в ходе проверки. Также некоторые пространства градоначальник поручил благоустроить. Сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в театральном парке имени Марата Бибишева дано указание почистить урны с внешней стороны, сделать уборку территории, привести в порядок деревья и кусты, а также посадить цветы.

На набережной Габдуллы Тукая акцент был сделан на состояние газонов: мэр дал поручение на разработку в сжатые сроки и презентацию проекта системы автополива. Также решен вопрос с жалобами на общественные туалеты: их откроют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В городе благоустроят и спуск к основной смотровой площадке – здесь возведут дорожку и покрасят мост. На бульваре Тинчурина внимание заострили на детском городке, а также озеленении.

Согласно поручениям, все указанные объекты должны привести в порядок до 20 августа.