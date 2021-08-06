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Общество6 августа 2021 20:39

В Нижнекамске с 9 августа ограничат движение на пересечении проспектов Строителей и Химиков

На участке будут устанавливать стелу
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Все виды транспорта и пешеходы смогут передвигаться в обход участка, в том числе, огибая полосу проезжей части, на которой будут идти работы по монтажу. Фото: e-nkama.ru

Все виды транспорта и пешеходы смогут передвигаться в обход участка, в том числе, огибая полосу проезжей части, на которой будут идти работы по монтажу. Фото: e-nkama.ru

9 августа с 10:00 в Нижнекамске частично перекроют движение на пересечении проспектов Строителей и Химиков. Там будут монтировать новую стелу. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Все виды транспорта и пешеходы смогут передвигаться в обход участка, в том числе, огибая полосу проезжей части, на которой будут идти работы по монтажу.

Ограничение будет действовать по 30 августа.