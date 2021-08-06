Роспотребнадзор не советует жителям Татарстана купаться на 9 пляжах

Качество воды на этих пляжах не соответствует нормам. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На календаре уже август, не за горами осень, а значит у жителей Татарстана осталось не так уж и много времени, чтобы понежиться на солнце на пляже или искупаться. ВОт только плавать разрешено далеко не везде.

Так, после очередной проверки качества воды рекреационных водоемов по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям, Роспотребнадзор Татарстана забраковал для плавания сразу 9 пляжей - озеро Большое Лебяжье, Локомотив, Комсомольский и Нижнее Заречье в Казани, а также городские пляжи в Заинске, Лениногорске, Альметьевске, Набережных Челнах и в Муслюмовском районе.

- Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.