В Чебоксарах реализуют проект парка от архитекторов и дизайнеров Казани

Сейчас рабочие бетонируют пешеходные дорожки и параллельно укладывают брусчатку. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах на территории Дубовой рощи будет реконструирован парк. Данную зону на проспекте Ивана Яковлева не обновляли 40 лет. Проект по ремонту разработали архитекторы и дизайнеры из Казани. Реализация обойдется в 85 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба мэрии города.

В настоящее время там уже возвели новые пешеходные дорожки, установили современные детские площадки. Также в парке планируют открыть самую большую в Чувашии площадку для выгула и тренировки собак.

Сейчас рабочие бетонируют пешеходные дорожки и параллельно укладывают брусчатку. Объект планируют сдать в начале сентября.