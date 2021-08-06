В Набережных Челнах из-за Камского полумарафона ограничат движение по ряду улиц

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00. Фото: http://nabchelny.ru/

7 августа в Набережных Челнах временно ограничат движение сразу на нескольких улицах. Это связано с проведением Камского полумарафона. Сообщает городская мэрия.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00.

В день забегов перекроют дорогу на проспекте Хасана Туфана – участок от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны.

Также движение будет закрыто на проспекте Сююмбике в направлении Ледового Дворца и на улице 40 лет Победы – участок от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.