Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт6 августа 2021 20:02

В Набережных Челнах из-за Камского полумарафона ограничат движение по ряду улиц

Дороги будут перекрыты на время проведения мероприятия
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00. Фото: http://nabchelny.ru/

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00. Фото: http://nabchelny.ru/

7 августа в Набережных Челнах временно ограничат движение сразу на нескольких улицах. Это связано с проведением Камского полумарафона. Сообщает городская мэрия.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00.

В день забегов перекроют дорогу на проспекте Хасана Туфана – участок от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в обе стороны.

Также движение будет закрыто на проспекте Сююмбике в направлении Ледового Дворца и на улице 40 лет Победы – участок от проспекта Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.