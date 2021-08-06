В Казани выявили превышение уровня формальдегида в воздухе

В Вахитовском, Кировском и Московском районах Казани зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе Фото: Евгения БУБЛИК

Стало известно, что в трех районах республиканской столицы обнаружили превышение опасных веществ в воздухе. Речь идет о Вахитовском, Кировском и Московском районах Казани, об этом известно из данных четырех пунктов мониторинга Гидрометцентра Татарстана.

Так, максимальная концентрация формальдегида на пункте наблюдения за загрязнением окружающей среды №5, находящемся по адресу: улица Татарстан дом 72, составила 0,08 миллиграмма на кубометр при допустимой норме 0,05 миллиграмма. На Горьковском шоссе пункт наблюдения №4 зарегистрировал 0,214 миллиграмма на кубометр, уровень формальдегида здесь превышает предельную норму почти в 4 раза. На улице Степана Халтурина в Кировском районе, 10 пункт показывает 0,062 миллиграмма на кубометр, а в Московском районе пункт №7 на Декабристов 183- 0,058 миллиграмма.