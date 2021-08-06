В юго-западном районе Чебоксар появится новый сквер

Сити-менеджер города Алексей Ладыков подчеркнул слабый темп работ и дал поручение увеличить рабочую силу. Фото: gcheb.cap.ru

В сентябре в Чебоксарах возле дворца культуры «Салют» появится новый сквер. Он – в числе объектов, выбранных жителями путем голосования для благоустройства. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Проект сквера оценивается в 89 миллионов рублей. На его территории будет установлен пешеходный фонтан, обустроены три новые площадки – спортивная зона, игровой комплекс для детей ясельного возраста и для детей постарше.

В настоящее время там установлено спортивное и детское игровое оборудование, проложены коммуникации для наружного освещения и видеонаблюдения. В сквере также забетонировали чашу фонтана. Сейчас идет укладка брусчатки.

Сити-менеджер города Алексей Ладыков подчеркнул слабый темп работ и дал поручение увеличить рабочую силу. Он отметил, что подрядчик уже просил отсрочку в месяц, тогда как работы должны были завершиться в августе. С учетом изменений в проекте и подорожания стройматериалов Ладыков поставил перед подрядчиком задачу закончить строительные работы к 15 сентября.