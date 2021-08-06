В Казани водитель "Опеля" сбил 21-летнюю девушку и скрылся

Водитель не остановился, чтобы узнать состояние пострадавшей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшим вечером в Казани произошла авария. В 21.50 водитель автомобиля «Опель» напротив дома №17 по улице Гончарова по предварительным данным не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 21-летнюю девушку.

Водитель, при этом, не остановился, чтобы узнать о состоянии пострадавшей, а поспешил скрыться с места ДТП. В результате аварии девушку госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 происшествий с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста, столкновение автотранспорта и опрокидывание. В результате 6 участников ДТП – 3 пешехода, 2 водителя и велосипедист – получили травмы различной степени тяжести.