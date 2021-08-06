Стала известна программа летнего фестиваля современной поэзии «Слэм»

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на официальном сайте. Фото: Министерство по делам молодежи республики Татарстан.
14 августа в парке «Черное озеро» пройдет Фестиваль современной поэзии «Слэм». Главный посыл мероприятия – привлечение внимания к творчеству современных авторов.
В программе фестиваля литературный лекторий, на котором расскажут о современной поэзии и авторах, стихосложении и методах продвижения молодых поэтов; детский конкурс чтецов; выступления современных поэтов; литературный маркет и перформансы.
Программа фестиваля:
10:00–20:00 Литературный маркет: ярмарка с участием издательства «МИФ» и фудкорт
11:00–14:00 Конкурс чтецов для детей (нужно заранее зарегистрироваться на сайте)
12:00–16:30 Литературный лекторий с участием экспертов
16:00–18:00 Поэтический сериал Гелии Мигулиной «Смерть поэзии», рассказывающий истории великих поэтов, ушедших из жизни по своей воле
18:00–20:00 Программа Slam.Hits — выступления лучших поэтов сезона-2021
20:00–21:00 Концертная программа Ах Астаховой
Программа литературного лектория:
11:30 Лекция доктора филологических наук Лии Бушканец «Правда ли, что Пушкин — великий поэт?»
12:30 Лекция главного редактора журнала «Казань» Альбины Абсалямовой о том, как и зачем попадать в бумажные СМИ и востребована ли поэзия в медиа
13:30 Лекция поэтессы и участницы шоу «Суперстихи» на ТНТ Music Дианы Никифоровой «Эго-поэзия, автофикшн и прочие себяшки»
14:30 Лекция искусствоведа и преподавателя КФУ Виктора Сидорова о романе «1984»
Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации на официальном сайте.