Стала известна программа летнего фестиваля современной поэзии «Слэм»

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации на официальном сайте. Фото: Министерство по делам молодежи республики Татарстан.

14 августа в парке «Черное озеро» пройдет Фестиваль современной поэзии «Слэм». Главный посыл мероприятия – привлечение внимания к творчеству современных авторов.

В программе фестиваля литературный лекторий, на котором расскажут о современной поэзии и авторах, стихосложении и методах продвижения молодых поэтов; детский конкурс чтецов; выступления современных поэтов; литературный маркет и перформансы.

Программа фестиваля:

10:00–20:00 Литературный маркет: ярмарка с участием издательства «МИФ» и фудкорт

11:00–14:00 Конкурс чтецов для детей (нужно заранее зарегистрироваться на сайте)

12:00–16:30 Литературный лекторий с участием экспертов

16:00–18:00 Поэтический сериал Гелии Мигулиной «Смерть поэзии», рассказывающий истории великих поэтов, ушедших из жизни по своей воле

18:00–20:00 Программа Slam.Hits — выступления лучших поэтов сезона-2021

20:00–21:00 Концертная программа Ах Астаховой

Программа литературного лектория:

11:30 Лекция доктора филологических наук Лии Бушканец «Правда ли, что Пушкин — великий поэт?»

12:30 Лекция главного редактора журнала «Казань» Альбины Абсалямовой о том, как и зачем попадать в бумажные СМИ и востребована ли поэзия в медиа

13:30 Лекция поэтессы и участницы шоу «Суперстихи» на ТНТ Music Дианы Никифоровой «Эго-поэзия, автофикшн и прочие себяшки»

14:30 Лекция искусствоведа и преподавателя КФУ Виктора Сидорова о романе «1984»

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации на официальном сайте.