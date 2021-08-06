В Казани победители по уборке на скорость на «Субботник party» смогут полетать над городом

Участников ждут не только очистка и уборка прибрежной территории пляжа «Нижнее Заречье», но и развлекательная программа. Фото: kzn.ru

7 августа в Казани состоятся экологические соревнования «Субботник party – Чистые игры». Участников ждут не только очистка и уборка прибрежной территории пляжа «Нижнее Заречье», но и развлекательная программа. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Регистрация на мероприятие начнется в 13:00, анкету можно заполнить заранее. В 14:00 участники объединятся в команды и начнут уборку на скорость, используя при этом специальное мобильное приложение.

В программу субботника также вошли диджей-сеты и тематические зоны – детско-спортивная площадка, фотозона от байкеров и фудкорт.

Победителей соревнований наградят полетом на самолете над Казанью.