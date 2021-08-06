В Казани на время авиапраздника перекроют ряд улиц

Для маломерных судов закроют акваторию Казанки с 12:00 до 20:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 августа в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!». На время подготовки и проведения торжества перекроют две улицы - Сибгата Хакима и Бондаренко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения начнут действовать с 14:00 до 17:00. В этот промежуток движение в обе стороны перекроют по улице Сибгата Хакима, на участке от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова, а также в обе стороны по Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по Сибгата Хакима до пересечения с улицей Сибгата Хакима, сообщили в Комитете по транспорту.

В этот день также для движения маломерных судов будет закрыта часть акватории реки Казанки – от Кремлевской дамбы до моста Миллениум. Запрет будет действовать с 12:00 до 20:00.