В Казани с 10 августа будет ограничено движение транспорта по улице Крутовской

Движение на участке будет ограничено до 10 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани со следующей недели ограничат движение по автомобильной дороге на улице Крутовской.

С 10 августа по 10 сентября для движения транспорта будет закрыт участок возле дома №8 по улице Крутовской, с 16 августа по 10 сентября – возле дома №19 по улице Тихорецкой, с 24 августа по 10 сентября – возле дома №26 (корпус 2) по улице Крутовской, с 1 по 10 сентября – возле дома №26б по улице Крутовской.

На участках дороги запланированы работы по устройству трассы водопровода.