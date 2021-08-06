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Общество6 августа 2021 12:47

В Казани с 10 августа будет ограничено движение транспорта по улице Крутовской

Это связано с работами по устройству трассы водопровода
Инзиля ШАКИРОВА
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Движение на участке будет ограничено до 10 сентября.

Движение на участке будет ограничено до 10 сентября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани со следующей недели ограничат движение по автомобильной дороге на улице Крутовской.

С 10 августа по 10 сентября для движения транспорта будет закрыт участок возле дома №8 по улице Крутовской, с 16 августа по 10 сентября – возле дома №19 по улице Тихорецкой, с 24 августа по 10 сентября – возле дома №26 (корпус 2) по улице Крутовской, с 1 по 10 сентября – возле дома №26б по улице Крутовской.

На участках дороги запланированы работы по устройству трассы водопровода.