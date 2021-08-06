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Общество6 августа 2021 12:23

В Татарстане появится мегаферма на 960 голов крупного рогатого скота

Она расположится на территории Кукморского района
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В мегаферме предусмотрены, в частности, два коровника, доильно-молочный блок, навозосборник и санпропускник. Фото: agro.tatarstan.ru

В мегаферме предусмотрены, в частности, два коровника, доильно-молочный блок, навозосборник и санпропускник. Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане откроется новая мегаферма, рассчитанная на 960 голов крупного рогатого скота. Молочный комплекс, расположенный рядом с деревней Трыш Кукморского района, войдет в число 24 крупных комплексов из перспективного плана региона. Сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

В мегаферме предусмотрены, в частности, два коровника, доильно-молочный блок, навозосборник и санпропускник.

Предполагаемая производительность новой животноводческой мегафермы оценивается в 8 640 тонн молока в год. Расчётный удой на одну корову составит 9 тысяч литров.