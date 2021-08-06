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Здоровье6 августа 2021 11:33

52 жителя Татарстана заразились коронавирусом за прошедшие сутки

5 из них госпитализированы
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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По данным на 6 августа в Татарстане зарегистрировано 24 233 случая COVID-19.

По данным на 6 августа в Татарстане зарегистрировано 24 233 случая COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19, из них 7 – завозные, 45 – контактные. По данным республиканского минздрава, 5 человек госпитализировано, 47 получают лечение на дому.

По данным на 6 августа в Татарстане зарегистрировано 24 233 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 21 513 человек, в том числе 86 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 863 275 человек (прирост – 6 205), из них 642 587 получил вторую прививку.