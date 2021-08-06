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Общество6 августа 2021 11:26

В Чебоксарах откроют сквер и рощу за 174 миллиона рублей

Сдача общественных пространств запланирована на сентябрь этого года
Инзиля ШАКИРОВА
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Эти объекты жители Чебоксар выбрали во время голосования для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Эти объекты жители Чебоксар выбрали во время голосования для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Чувашской республики в сентябре появятся новые благоустроенные общественные пространства: сквер возле ДК «Салют» и Дубовая роща. Эти объекты жители Чебоксар выбрали во время голосования для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда».

В Сквере возле ДК «Салют» появятся пешеходные зоны, три новые площадки: спортивная зона, игровой комплекс для детей ясельного возраста и для детей постарше. Стоимость благоустройства - 89 миллионов рублей.

На данный момент рабочие установили спортивное и детское игровое оборудование за дворцом культуры, проложили коммуникации для наружного освещения и видеонаблюдения. Также завершено бетонирование чаши фонтана. В активной фазе - укладка брусчатки.

Еще одно новое общественное пространство появится на проспекте Ивана Яковлева. Проект разработала команда архитекторов и дизайнеров из Казани. Стоимость благоустройства - 85 миллионов рублей.

Здесь уже появились новые пешеходные дорожки, установлены современные детские площадки чешского производства. На территории Дубовой рощи также откроется самая большая в республике площадка для выгула и тренировки собак.

Сейчас рабочие бетонируют пешеходные дорожки и параллельно укладывают брусчатку. Подрядчик заверяет, что задействованных на объекте людей хватает. Планируемый срок сдачи объекта - первая декада сентября.