Реконструкция аэропорта Бегишево в Татарстане: что уже сделано и как преобразить вторые по величине воздушные ворота республики

Аэропорт реконструируется за счет разных источников бюджета. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане в международном аэропорту «Бегишево» имени Николая Лемаева идет строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Там появится стояночная площадка и здание аэровокзала. Миндортранс Татарстана проверил ход работ по реализации второй очереди аэропортового комплекса. Сообщает пресс-служба ведомства.

Аэропорт реконструируется за счет разных источников бюджета. Так, работы по обновлению патрульной дороги, реконструкция периметрового ограждения с оборудованием и техническими средствами охраны выполняются на средства из федерального бюджета.

Стояночная площадка возле аэропорта в Тукаевском районе республики будет создана за счет региональных средств. В настоящее время разработана проектно-сметная документация объекта.

На внебюджетные средства на территории комплекса строят новое здания аэровокзала международных воздушных линий. Его площадь составит 8501,8 квадратных метра. Предполагается, что новый терминал улучшит уровень обслуживания пассажиров международных рейсов, также будет обновлен воздушный пункт пропуска через государственную границу России.