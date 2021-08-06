В Казани 17-летний парень попал в больницу, решив покататься на мопеде

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Серьезное ДТП произошло вечером 5 августа в Казани. Примерно в 19:40 17-летний водитель мопеда "БМВ", не имея права управления транспортным средством, напротив дома №1А по улице Большая превысил скорость и не смог удержать "железного коня" на дороге.

В результате мопед перевернулся. 17-летний водитель выжил, но ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 158 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 происшествий с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста, столкновение автотранспорта и опрокидывание. В результате 6 участников ДТП – 3 пешехода, 2 водителя и велосипедист – получили травмы различной степени тяжести.