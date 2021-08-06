Стало известно, когда в Казани начнут работать осенние сельхозярмарки

Фото: мэрия Казани.

В Казани 11 сентября стартуют традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продлятся до декабря. Однако приобрести свежие продукты по сниженным ценам казанцы смогут уже с этой недели – с 7 августа в столице Татарстана начнут еженедельно проводить специальные ярмарки, организованные для стабилизации ситуации с ценами в магазинах.

Специальные ярмарки, где казанцы смогут приобрести продукты по доступным ценам, будут проводиться на пяти шатровых ярмарочных площадках в разных районах города, напомнил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов в прямом эфире в аккаунте мэрии Казани.

- В начале лета был скачок цен на плодоовощную продукцию, поэтому для стабилизации ситуации на рынке и обеспечения жителей города сельскохозяйственной продукцией организуются такие ярмарки, – пояснил председатель Комитета потребрынка.

Помимо этого, в сентябре, после сбора урожая, начнутся традиционные сельхозярмарки, которые организуются совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Планируется, что торговля будет вестись на 15 площадках, но их количество может увеличиться, отметил спикер.

- На таких ярмарках будет представлен широкий ассортимент овощной, мясной, рыбной продукции, непродовольственные группы товаров – изделия народно-художественного промысла, легкой промышленности, – добавил РФазылянов. – К примеру, можно будет приобрести изделия из бересты, деревянные изделия, кукморские валенки и другие товары».

На осенних ярмарках стоимость товаров также будут регулироваться, сельхозпроизводители представят продукты по ценам, рекомендованным Минсельхозом РТ.