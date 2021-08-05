Пять женщин умерли от коронавируса в Татарстане

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. По данным республиканского министерства здравоохранения, умерли пять женщин 1937, 1939, 1942, 1951 и 1953 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 5 августа 2021 года на территории Татарстана зарегистрировано 628 случаев смерти от коронавируса.