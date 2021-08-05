Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболу

Фото: Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком».

Зрителей Wink ждут матчи одного из самых зрелищных футбольных соревнований в мире. Чемпионат Франции занимает в таблице коэффициентов УЕФА пятое место. Среди звезд Лиги 1 — такие известные имена, как Килиан Мбаппе, Неймар и российский полузащитник Александр Головин.

Все матчи в видеосервисе Wink буду транслироваться в прямом эфире. Первый матч сезона можно будет посмотреть уже 6 августа: «Монако» сыграет с клубом «Нант». Трансляция начнется в 21:55 по московскому времени на телеканале «Футбол 2».

Чемпионат Франции по футболу проходит с августа по май. 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон и проводит в общей сложности 38 игр. Большинство игр транслируется в прайм-тайм в выходные дни.

Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом. Клубы, занявшие последние два места, отправляются во вторую лигу. Соответственно, первые две команды Лиги 2 занимают их место в высшем дивизионе.

«Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», приобрела права на трансляцию чемпионата Франции по футболу. Все матчи французской Лиги 1 можно будет увидеть только в видеосервисе Wink.

С 2018 года компании «Медиа-Телеком» принадлежат эксклюзивные права на показ турниров UFC, а в 2019 году запущен тематический канал UFC ТВ, который стал одним из самых успешных спортивных телеканалов в видеосервисе Wink.

Также в Wink можно посмотреть чемпионат Бразилии по футболу — компания «Медиа-Телеком» в 2020 году выкупила эксклюзивные медиаправа.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.