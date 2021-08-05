Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 17:24

В Чебоксарах разработали технологию для снижения вибрации на железных дорогах

Она также на 7 лет продлевает срок службы некоторых запчастей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авторами изобретения стали заместитель гендиректора по резинотехническому производству ЧПО имени Чапаева Сергей Сандалов, заместитель начальника резинотехнического производства предприятия Николай Ушмарин, инженер-технолог 1 категории Евгений Егоров и заведующий кафедрой физической химии и высокомолекулярных соединений ЧГУ имени Ульянова Николай Кольцов. Фото: cap.ru

Авторами изобретения стали заместитель гендиректора по резинотехническому производству ЧПО имени Чапаева Сергей Сандалов, заместитель начальника резинотехнического производства предприятия Николай Ушмарин, инженер-технолог 1 категории Евгений Егоров и заведующий кафедрой физической химии и высокомолекулярных соединений ЧГУ имени Ульянова Николай Кольцов. Фото: cap.ru

В Чебоксарах запатентовали новую технологию – способ изготовления резиновой смеси для рельсового транспорта, позволяющий снизить вибрации и уровень шума во время движения. Ее создали сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева совместно с учеными химико-фармацевтического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Состав смеси можно использовать для производства прокладок рельсовых скреплений железнодорожного пути. С этой технологией их свойства амортизации и звукоизоляции будут заметно выше, заявляют разработчики. Она также на 7 лет продлевает срок службы некоторых запчастей.

В предприятии намерены завершить испытания до конца этого года и рассмотреть возможности производства изделий из разработанной смеси.