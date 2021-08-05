В Чебоксарах разработали технологию для снижения вибрации на железных дорогах

Авторами изобретения стали заместитель гендиректора по резинотехническому производству ЧПО имени Чапаева Сергей Сандалов, заместитель начальника резинотехнического производства предприятия Николай Ушмарин, инженер-технолог 1 категории Евгений Егоров и заведующий кафедрой физической химии и высокомолекулярных соединений ЧГУ имени Ульянова Николай Кольцов. Фото: cap.ru

В Чебоксарах запатентовали новую технологию – способ изготовления резиновой смеси для рельсового транспорта, позволяющий снизить вибрации и уровень шума во время движения. Ее создали сотрудники Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева совместно с учеными химико-фармацевтического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Состав смеси можно использовать для производства прокладок рельсовых скреплений железнодорожного пути. С этой технологией их свойства амортизации и звукоизоляции будут заметно выше, заявляют разработчики. Она также на 7 лет продлевает срок службы некоторых запчастей.

В предприятии намерены завершить испытания до конца этого года и рассмотреть возможности производства изделий из разработанной смеси.