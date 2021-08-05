С 7 августа жители Чувашии смогут закупать продукты на ярмарках «Выходного дня»

Ярмарочный ассортимент товаров составят, в частности, овощная, мясная, рыбная, молочная продукция и колбасные изделия Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 августа по 5 сентября в Чувашии будут работать ярмарки «Выходного дня». Такое решение принято властями региона, чтобы обеспечить жителям республики качественную сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам. В приоритет также ставится реализация продукции фермеров без посредников. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Для проведения крупных ярмарок выбраны три основные локации в Чебоксарах - площадка на проспекте Тракторостроителей у торгового дома «Шупашкар», площадка торгового комплекса «Северный» на Московском проспекте, 40а и площадка торгового комплекса «Николаевский» на Николаева, 14а. Также ярмарки будут работать во всех городах и районных центрах Чувашии.

Ярмарочный ассортимент товаров составят, в частности, овощная, мясная, рыбная, молочная продукция и колбасные изделия.

Места для реализации товаров производителям предоставят бесплатно. Традиционно, пенсионерам и льготникам будут доступны услуги волонтёров по погрузке и доставке купленной продукции.