В Ульяновской области на развитие жилищно-коммунального комплекса планируют дополнительно выделить 335 миллионов рублей

Основную часть средств в размере 185 миллионов рублей потратят на программу «Чистая вода» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Ульяновской области внесло поправки в бюджет жилищно-коммунального комплекса. На последнем заседании принято решение дополнительно выделить для данной сферы 335 миллионов рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Самые частые обращения местных жителей с просьбой улучшения касаются качественного водоснабжения, модернизации аварийных и неэффективных котельных, ремонта тепловых сетей, обновления транспортной инфраструктуры. Выделенные средства направят на решение этих вопросов.

Основную часть средств в размере 185 миллионов рублей потратят на программу «Чистая вода». В частности, будут реконструированы сети водоснабжения в селах Вышки Ульяновского района и Большая Кандарать Карсунского района, пройдет замена 35,67 километра аварийных участков водопровода в 42 населённых пунктах, также в 14 населённых пунктах заменят 15 водонапорных башен, отремонтируют 14 водозаборов.

30 миллионов рублей из указанной суммы потратят на модернизацию уличного освещения в 22 муниципальных образованиях. Средства между муниципалитетами будут разделены равными долями по 1,3 миллиона рублей.

Также на 80 миллионов рублей осуществят подготовку и прохождение отопительного сезона. В частности, в этом году установят два новых блочно-модульных теплоисточника в Инзе, начнут улучшать котельную Карсунской районной больницы. Помимо этого, будет скорректирована схема теплоснабжения в селе Озерки Чердаклинского района.