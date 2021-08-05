Казань станет пилотным городом для выставок профориентации школьников

На выставках дети смогут понять, что им интересно, какие навыки понадобятся для будущей профессии и как развивается рынок труда в той или иной сфере. Фото: Олег УКЛАДОВ

Казань станет пилотным городом, где будут организованы профориентационные выставоки для учеников 6-11 классов. Всего в проекте должны принять участие 85 регионов страны.Проект будет называться «Билет в будущее», запустят его в этом учебном году.

Уже в сентябре заработает онлайн-платформа, на которой вместе с психологическим факультетом МГУ будет проведено тестирование детей. Так специалисты выявят склонности, интересы и мотивацию школьников.

После этого в октябре на территории парка «Россия — моя история» в Казани будет проведена большая выставка, посвященная различным профессиям. Она продлиться с октября по декабрь.

Там дети смогут понять, что им интересно, какие навыки понадобятся для будущей профессии и как развивается рынок труда в той или иной сфере.