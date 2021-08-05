Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 21:30

В Казани курьеры получают самые высокие чаевые

Исследование провели аналитики сервиса доставки продуктов «Самокат»
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего за июль 2021 года жители Казани оставили чаевых почти на 250 тысяч рублей.

Всего за июль 2021 года жители Казани оставили чаевых почти на 250 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики сервиса доставки продуктов «Самокат» проанализировали статистику о чаевых, которые жители 20 российских городов оставляли курьерам в июле. Самый высокий показатель оказался у жителей Казани — 11,3% от средней суммы заказа в городе.

500 рублей — самая большая сумма, которую получил казанский курьер за один заказ. В среднем благодарные казанцы оставляют курьерам 54 рубля. Всего за июль 2021 года жители Казани оставили чаевых почти на 250 тысяч рублей.

Чаще всего чаевые курьерам оставляют в пятницу и выходные с 19:00 до 21:00. При этом девушек-курьеров благодарят в полтора раза чаще, чем мужчин, поэтом средняя сумма их чаевых больше на 5%.

На втором месте в исследовании — Кемерово (8,1%), на третьем — Тюмень (8%). Самая небольшая доля чаевых в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).