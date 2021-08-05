В Казани курьеры получают самые высокие чаевые

Всего за июль 2021 года жители Казани оставили чаевых почти на 250 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики сервиса доставки продуктов «Самокат» проанализировали статистику о чаевых, которые жители 20 российских городов оставляли курьерам в июле. Самый высокий показатель оказался у жителей Казани — 11,3% от средней суммы заказа в городе.

500 рублей — самая большая сумма, которую получил казанский курьер за один заказ. В среднем благодарные казанцы оставляют курьерам 54 рубля. Всего за июль 2021 года жители Казани оставили чаевых почти на 250 тысяч рублей.

Чаще всего чаевые курьерам оставляют в пятницу и выходные с 19:00 до 21:00. При этом девушек-курьеров благодарят в полтора раза чаще, чем мужчин, поэтом средняя сумма их чаевых больше на 5%.

На втором месте в исследовании — Кемерово (8,1%), на третьем — Тюмень (8%). Самая небольшая доля чаевых в Москве (6,8%) и Воронеже (6,1%).