В Ульяновске завершается ремонт моста через реку Сельдь стоимостью 170 миллионов рублей

Сейчас на объекте заканчивается отсыпка и уплотнение щебёночного основания подъездных путей с обеих сторон переправы. Фото: http://ulmeria.ru/

В Ульяновске ремонт моста через реку Сельдь в поселке Дачный перешел на заключительную стадию. На работы по обновлению переправы потратят 170 миллионов рублей. В проект также вошло строительство дублирующего пути, по которому поселок будет объезжать большегрузный транспорт. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Подрядчик уже смонтировал опоры, забетонировал монолитное пролётное строение моста, произвел устройство гидроизоляции, ливнёвок и установку композитных перильных ограждений на пешеходной части.

Сейчас на объекте заканчивается отсыпка и уплотнение щебёночного основания подъездных путей с обеих сторон переправы, а также покраска конструкций. На переправе, в том числе, демонтируют временный технологический мост, возведенный на время реконструкции для проезда спецтехники.

На следующей неделе запланированы укладка нижнего слоя асфальта марки НТ-16, верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона протяжённостью 190 метров. Также продолжится установка блоков ограждения «Нью-Джерси», перил на подходах и обустройство водоотводов.