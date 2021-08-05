Ульяновцев ждет богатая на спортивные события неделя

Фото: Администрация города Ульяновска

Спортивные мероприятия пройдут с 9 по 15 августа. На специализированных городских площадках будут организованы соревнования по футболу, хоккею с мячом, баскетболу, а также по другим видам спорта.

Так, 9 августа в 18:30 пройдет 1 этап кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд "Волга" (Ульяновск) и "Старт" (Нижний Новгород). Пройдут соревнования в Ледовом дворце Волга-Спорт-Арена. На следующий день, в то же время, ульяновские хоккеисты посоревнуется здесь с "Мурманом" (Мурманск).

11 августа в 18:00 на стадионе "Труд" имени Льва Яшина примут кубок России по футболу 1/64 среди команд "Волга" и "Саранск", а через пол часа в 18:30 на площадке ЛД Волга-Спорт-Арена в хоккее с мячом сойдутся местная команда Ульяновска и "Строитель" (Сыктывкар).

13 и 14 августа с 10:00 стартует серия мероприятий, посвященных "Дню физкультурника". Так в первый день в физкультурно-оздоровительном комплексе "Фаворит" состоится мини-турнир по баскетболу, в бассейне "Юность" - спортивный турнир по плаванию, а на дамбе Нижней Террасы - соревнования по велосипедному спорту среди групп новичков. В тот же день в 11:00 на стадионе "Урожай" в селе Карлинском устроят "Весёлые старты" среди учащихся 1-6 классов, а в 20:00 на стадионе "Старт" пройдет матч по футболу 11х11 среди любительских команд. 14 августа в 9:00 начнется легкоатлетический пробег клуба "Ювенис" на бульваре Новый Венец. А на стадионе "Старт" состоится фестиваль по футболу 8х8 среди любительских команд. В 10:00 на стадионе "Орион" проведут первенство города по футболу среди детей 12-и лет, а через пол часа в парке "Прибрежный" пройдет "зарядка с чемпионом".

15 августа, в воскресенье, запланированны сразу три спортивных события. Начнется все в 9:00 на на стадионе "Старт", любительские команды по футболу поучаствуют в фестивале формата 8х8, а в 11:00 на его поле пройдёт матчевая встреча среди ветеранов. Завершит программу 5-ый тур Олимп-Первенства России по футболу сезона 2021-2022 годов, на котором встретятся "Волга" и "Носта" (Новотроицк).