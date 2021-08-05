Первичному звену больниц Татарстана вручили еще 70 автомобилей

В Татарстане центральным районным больницам вручили 70 новых автомобилей "Лада Ларгус". Новый транспорт получили 42 медучреждения. Автомобили будут использоваться для оказания первичной медпомощи жителям сельской местности: обслуживание пациентов на дому, их транспортировка и доставка лекарств. Сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Всего в этом году в рамках региональной программы для медучреждений закупят 413 единиц транспорта – 370 автомобилей «Медицинская служба» на базе «Лада Ларгус» с носилками и 43 микроавтобуса марки «Форд Транзит».

Транспорт оборудован бортовой навигацией с ГЛОНАСС/GPS для мониторинга, в частности, работы автомобиля, пробег, уровень и средний расход топлива, состояние основных систем. Также в нем есть спецоборудование с подключением к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление Санавиацией) Татарстана».