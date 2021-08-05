У казанцев еще есть возможность предложить идеи по благоустройству территории вдоль реки Ноксы

Фото: Мэрия Казани

Жители Татарстана до 6 августа могут принять участие в опросе по благоустройству территории вдоль реки Ноксы. Об это сообщает мэрия Казани.

Само общественное пространство планируется на территории от «Весна», под мостом на Мамадышском тракте, вдоль ЖК «Светлая долина». У участников опроса есть возможность рассказать о достоинствах недостатках этой территории, а также поделиться своим видением ее развития. В анкете также предложат ответить на вопросы, нужна ли площадка для выгула собак и какие функциональные зоны нужны возле Ноксы, где лучше расположить кафе и другие объекты.