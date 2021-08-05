В Татарстане зарегистрировали еще 50 случаев заболевания коронавирусом

По данным на 5 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 181 случай COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане зарегистрировано еще 50 новых случаев COVID-19, все контактные. По данным пресс-службы республиканского минздрава, 11 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому.

По данным на 5 августа 2021 года в Татарстане зарегистрирован 24 181 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 21 427 человек, в том числе 56 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 857 070 человек (прирост – 10 012), из них 640 587 получил вторую прививку.